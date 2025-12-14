Real Madrid sufre para derrotar al Alavés como visitante

El Real Madrid sufrió y respiró en Vitoria después de el Deportivo Alavés igualara el gol de Kylian Mbappé (1-1) en la segunda parte, pero Rodrygo deshizo la igualada tras una buena cabalgada de Vinicius en el minuto 76.

A pesar de la victoria el equipo de Xabi Alonso no despejó las dudas de la última semana, pero se mantiene a cuatro puntos del FC Barcelona, mientras que los vitorianos se quedan con 18 puntos en el puesto 12.

El equipo blanco entró mejor en el partido y recuperó varios balones en la zona de tres cuartos de campo que llevo el peligro a la meta de Antonio Sivera.

Kylian Mbappé probó desde lejos en dos ocasiones y puso en alerta a la zaga albiazules, que tenía problemas para salir con el balón jugado.

El primer problema para los locales fue la tarjeta amarilla de Víctor Parada a los seis minutos de partido por una falta sobre Fede Valverde, que abrió el flanco derecho para los de Xabi Alonso, que eran conscientes de la importancia del partido y así lo plasmaron en el terreno de juego.

El primer cuarto de hora fue solo del Real Madrid a través de una presión muy activa, hasta que el Alavés consiguió desquitarse con varias aproximaciones que a los dominios de Thibaut Courtois, aunque no llegó a rematar a puerta.

El equipo blanco aprovechó las dudas de los vitorianos y en una pérdida de balón de Denis Suárez montó un contragolpe en dos pases que dejó solo a Kylian Mbappé que metió un gol de potencia y calidad para colar el balón por el palo largo de Sivera con la pierna derecha.

El Real Madrid bajó el pistón desde el gol. Se tomaron su tiempo para poner en juego los balones y bajaron su nivel de presión.

El Alavés apretó hasta el final de la primera mitad y estuvo cerca de empatar el choque. En libre indirecto, en el que los albiazules reclamaron tarjeta, Pablo Ibáñez llegó a un rechace para embocar pero Thibaut Courtois evitó la igualada con la cara, antes de que el colegiada decretara el tiempo de descanso.

Los de Xabi Alonso salieron con una marcha tras el paso por vestuarios. Primero fue el uruguayo Fede Valverde desde fuera del área en una jugada ensayada y después Kylian Mbappé y Vinicius se encontraron con un gran Antonio Sivera, que demostró todas sus cualidades con una mano rápida primero y una gran ‘palomita’ después.

Los cambios del ‘Chacho’ fueron clave. El primer balón que tocó Carlos Vicente fue para empatar el partido después de resolver un mano a mano con el portero blanco con un buen control a un gran pase lejano de Antonio Blanco en el minuto 69.

Los madridistas se quedaron noqueados tras el gol. Volvieron a dejar su espalda desguarnecida y de nuevo a Carlos Vicente, que encontró solo a la carrera a Toni Martínez, pero no pudo empujarla para darle la vuelta al resultado en solo cuatro minutos.

El Alavés perdonó y el Madrid lo aprovechó. Vinicius recogió un pase largo, le ganó la carrera a Jonny Otto y le dio el pase de la muerte a Rodrygo en un contragolpe veloz para que respirara la parroquia blanca.

En cambio, a los cinco minutos el goleador brasileño tuvo que dejar el terreno de juego con molestias musculares.

El choque entró en un cuerpo a cuerpo que encendió a la grada local, que reclamó la segunda tarjeta amarilla a Vinicius por fingir una falta en una internada en el área.

Con el Alavés volcado, el Real Madrid pudo sentenciar el duelo, pero entre Nahuel Tenaglia, el mejor de los locales, y Antonio Sivera desbarataron la ocasión de que el Real Madrid ampliara la renta.