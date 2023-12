Raymundo Fulgencio se convierte en refuerzo del Atlas tras error con Tigres en la final de Liga MX

El rumor que había sonado fuerte en las filas del rojinegro llegó a su fin. Raymundo Fulgencio es anunciado como nuevo refuerzo del Atlas, tras haber llegado a un acuerdo mutuo entre las 3 partes (Tigres, Atlas y el jugador) se realizó de manera oficial la llegada del mediocampista mexicano al cuadro tapatío.

Raymundo viene de disputar una final, la cual no fue del todo bien en lo personal, no solo por que Tigres hubiese perdido, si no que se fue expulsado al poco tiempo de haber entrado de cambio, es por eso que Fulgencio quiere una revancha con el fútbol, aunque ahora tendrá que ser con los colores rojo y negro.

Lee también Pumas es acusado de presentar a Piero Quispe sin haber completado la documentación legal

El nuevo refuerzo de Atlas ya se encuentra bajo las órdenes del estratega Beñat San José, quien sin duda alguna buscará sacar la mejor versión de Fulgencio. El “Rayo” como también es apodado, tiene cualidades muy similares a un viejo conocido de Atlas, Ozziel Herrera, jugador que partió de Atlas a Tigres. Fulgencio no logró mantener la titularidad en Tigres, por lo que Siboldi utilizaba como cambio, ahora con Atlas buscará hacerse de esa posición y junto a Rocha, Solari, y García convertirse en un buen medio campo.

Atlas será el tercer equipo en primera para Raymundo, pues el nacido en Veracruz debutó con él equipo del estado, los tiburones rojos del Veracruz, más tarde pasaría a los Tigres, y posteriormente su llegada a los zorros.

¡Fiel, los vientos del norte han traído precipitaciones y tormentas eléctricas a La Ciudad de la Furia! ☔️ Es por eso que ha caído como Rayo nuestro primer refuerzo para el CL24 ⚡️️



Raymundo Fulgencio es Rojinegro 🔴️️️️⚫️️️️ pic.twitter.com/ttn7oapctX — Atlas FC (@AtlasFC) December 29, 2023

Lee también Alexis Vega le da ‘Me Gusta’ a la llegada de Gabriel Fernández a Cruz Azul ¿También irá a la Máquina?