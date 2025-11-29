Rayados suma una nueva baja antes del partido de vuelta contra el América en cuartos de final

Este sábado los Rayados de Monterrey buscarán sellar su clasificación a las semifinales del torneo Apertura 2025 en el estadio Ciudad de los Deportes frente al América. Después de ganar 2-0 la ida en el Gigante de Acero, la Pandilla tiene un escenario favorable enfrente; sin embargo, tendrán que superar una nueva baja en el plantel.

Se trata del defensa central Víctor Guzmán, quien no realizó el viaje a la Ciudad de México por una molestia muscular.

Lee también América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX, HOY, sábado 29 de noviembre

Felipe Galindo, reportero cercano al Club de Futbol Monterrey, publicó este sábado que "Víctor Guzmán no realizó el viaje a CDMX. Debido a una fatiga muscular en la pierna derecha, una molestia detectada en el último entrenamiento".

La baja de Guzmán se suma a las de el atacante argentino Lucas Ocampos y el compatriota del 'Toro', Carlos Salcedo.

No obstante, Domenec Torrent probablemente use la misma alineación titular que usó en Monterrey, con Sergio Ramos y Stefan Medina como centrales y Gerardo Arteaga y Ricardo Chávez en las laterales.

Lee también Fabrizio Romano confirma que Sergio Ramos no seguirá en Rayados de Monterrey