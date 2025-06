Rayados no puede fallar ante Urawa Red Diamonds; Monterrey busca la clasificación a octavos de final

La clasificación del Monterrey a octavos de final en el Mundial de Clubes no depende únicamente de lo que haga hoy frente al Urawa Red Diamonds de Japón, pero eso no le quita la obligación de ganar.

Por plantel, por la inversión millonaria que hizo la directiva en jugadores como Sergio Canales, Sergio Ramos, Óliver Torres y Lucas Ocampos, entre otros, por el orgullo de representar a México y por las ganancias que representa avanzar de fase, los Rayados no pueden fallar esta noche.

Tienen una responsabilidad a la que el español Domènec Torrent Font, director técnico de La Pandilla, no le escapa.

“Prometemos intentarlo hasta el último segundo. No podemos garantizar que se va a dar el resultado. Si un entrenador dice eso, te engaña o no sabe de futbol. Vamos a intentar hasta el último balón y que nos haga merecedores de pasar a la siguiente fase, aunque no será fácil”, declaró el estratega, quien hoy apenas llegará a tres partidos al frente del Monterrey, justo los de este campeonato.

Por ganar, la FIFA entrega dos millones de dólares y —en caso de pasar a octavos de final— el Monterrey recibiría 7.5.

El historial de los Rayados en Mundiales, contra rivales asiáticos, presenta un balance de tres victorias y dos empates.

La última vez que se enfrentó a un equipo japonés fue en el Mundial de Clubes 2011, cuando se midió al Kashiwa Reysol en cuartos de final y fue eliminado en penaltis, luego de empatar (1-1).

Los Reds llegan a este partido con dos derrotas; por lo mismo, Torrent es muy consciente de que “tenemos que atacar y no nos queda de otra. No tenemos otras opciones y no podemos pensar más que ganar”.