Raúl Orvañanos anuncia su despedida de FOX Sports después de 20 años; "Me voy con el corazón lleno y recuerdos"

Este martes el reconocido comentarista Raúl Orvañanos anunció su salida de FOX Sports, empresa en la cual trabajó por más de 20 años. A través de un emotivo mensaje en redes sociales, se despidió de la televisora.

Ya sea por su peculiar forma de narrar o sus frases célebres, Orvañanos es uno de los comentaristas más populares de México; sin embargo, la crisis legal que vive FOX Sports le afectó al dejar de narrar partidos de Premier League, Concacaf Champions Cup y la pérdida de equipos de la Liga MX como León, Pachuca, Juárez y Monterrey.

Entre distintos conflictos, Orvañanos esperó a que su contrato llegue a su fin para despedirse de la empresa en la que trabajó durante dos décadas.

“Hoy me despido de Fox Sports México, mi casa durante 20 años. Fueron dos décadas de transmisiones, programas y vivencias inolvidables. Gracias a mis compañeros, a los que estuvieron y a los que siguen. Y sobre todo, gracias a ustedes: por cada comentario, cadacríticay, sobre todo, por su tiempo. Me voy con el corazón lleno y recuerdos que me acompañarán siempre” publicó el comentarista mexicano.

Por ahora no hay información sobre qué hará Orvañanos en el futuro, si cambiará de televisora o qué rumbo tomará.

