Raúl Jiménez sobre romper récord de Chicharito Hernández en Selección Mexicana; “Lo voy a intentar alcanzar”

Raúl Jiménez no atraviesa por el mejor momento de su trayectoria en la Premier League, al sumar ocho partidos consecutivos sin poder marcar con el Fulham.

El Lobo de Tepeji consiguió su última anotación con los Cottagers hace casi dos meses, por lo que su baja cuota goleadora complica su extensión de contrato.

El sábado 8 de marzo, en duelo correspondiente a la Jornada 28 de la liga inglesa, el canterano del América le marcó al Brighton & Hove Albion.

Desde entonces, el tres veces mundialista con la Selección Mexicana ha disputado siete partidos de Premier League y uno de FA Cup, pero no se ha podido hacer presente en el marcador.

A pesar de que tomó un segundo aire a mitad de temporada con el Fulham, Raúl Jiménez no está cerrando de la mejor manera, por que se tambalea la posibilidad de que se mantenga con el equipo londinense un año más.

Sin embargo, otro de los temas que El Lobo de Tepeji tiene en la cabeza es el superar el récord de Javier Hernández con la Selección Mexicana.

Actualmente, acumula 39 goles, por lo que todavía se encuentra a 13 de alcanzar la marca de Chicharito, quien la dejó en 52 luego de disputar su último juego con el Tri en septiembre de 2019.

Respecto a este debate, sobre si Raúl Jiménez podrá romper el impresionante registro del exdelantero del Manchester United y del Real Madrid, David Faitelson cuestionó directamente al Lobo de Tepeji.

“¿Te gusta que te digamos?: Raúl Jiménez, el máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana. ¿Te imaginas eso?”, le preguntó el periodista deportivo a en su programa Faitelson Sin Censura.

El exjugador del América reconoció que sí tiene en mente poder superar al Chicharito Hernández como máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, pero que realmente no está al 100% enfocado en eso.

“Sería algo muy bonito, algo increíble. Los récords están para romperse y tengo una oportunidad importante de hacerlo; no es algo que me quite el sueño, pero es algo que me gustaría y, si se puede, lo voy a intentar alcanzar”, sentenció en entrevista para TUDN.