Raúl Jiménez confesó que le gustaría regresar al América: "Sería algo muy bueno para terminar mi carrera"

Desde hace ocho años, el delantero Raúl Jiménez cumplió el sueño de cualquier futbolista mexicano y abandonó la Liga MX para jugar en Europa. Allá se convirtió en un goleador de élite y se afianzó en Selección Mexicana; sin embargo, en Coapa sueñan con su regreso y según el 'Lobo azteca', la idea de volver al club que lo vio nacer no está alejada de la realidad.

“Recuperándome de la operación, algo sencilla, me tiene de cuatro a seis semanas para volver a jugar. Y bueno, esperar. Tengo un año de contrato con Wolves, si lo tengo que cumplir lo voy a cumplir porque estoy muy contento con toda la gente, la afición y el equipo siempre me han tratado de manera increíble” declaró Jiménez en entrevista con TUDN.

Así mismo, el canterano águila fue cuestionado sobre su regreso al América y confesó que, si bien ahora su cabeza está en la Premier League, no descarta volver a vestir la camiseta azulcrema.

“Siempre están esos rumores y más en esta época del año. Cuando son los fichajes salen muchas cosas de diferentes equipos, pero bueno, en mi cabeza está seguir en Inglaterra, seguir en el máximo nivel y sé que puedo seguir haciéndolo, sé que tengo las capacidades para para hacerlo y espero que ahora con esta operación que me hice pueda seguir mejorando. Pero sí, en un futuro tal vez, me veo regresando al América porque es algo que me gustaría y sé que sería algo muy bueno para terminar mi carrera” confesó Raúl.

EL LEGADO DE RAÚL JIMÉNEZ EN AMÉRICA

El delantero de la Selección Nacional jugó cuatro años en el primer equipo del América, en los que disputó 103 partidos, convirtió 38 goles y aportó 17 asistencias.

Conquistó dos títulos de Liga MX y emigró al Atlético de Madrid, donde comenzó su carrera europea.

