VIDEO: Tuca Ferretti protagoniza arranque de furia y abandona la conferencia de prensa

Es apenas la primera jornada del Apertura 2023 y el Tuca Ferretti ya protagonizó uno de sus ya conocidos arranques de furia.

Todo se suscitó en el Estadio Jalisco tras la derrota de La Máquina 2-0 ante el Atlas. Como ha pasado en los semestres anteriores, en Guadalajara las conferencias de prensa se hacen con el técnico en la sala y los reporteros desde la tribuna, es decir, por zoom, medida que se adoptó por la pandemia del Covid-19 y que en dicha ciudad se ha mantenido.

Pero esto para nada le agradó al Tuca, aunque hay quien dice que lo hizo para no hablar de la derrota de los cementeros, pero más allá de eso, cuando Ferretti se sentó frente al micrófono y se dio cuenta que no sería presencial su conferencia, se molestó y cuando le dieron la explicación, dijo: "A ver, esto ya se acabó (la pandemia), esto ya se acabó, no entiendo el tema, no entiendo, hay 25 mil personas allá en la tribuna, ¿por qué no pueden bajar (la prensa) aquí a entrevistarme".

Acto seguido añadió un "ah bueno" y se puso de pie para retirarse.