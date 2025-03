Ramón Juárez, molesto con la derrota contra Chivas; "su gol fue un chiripazo", lanzó

América fue mejor en el primer Clásico Nacional contra las Chivas, tuvo la posesión y más llegadas al arco rival, pero lamentablemente para las Águilas, el futbol no es de merecer.

Los de Coapa cayeron (1-0) y no tienen otra opción que no sea ganar y además, cuidar que no reciban gol por la regla del gol de visitante. Ramón Juárez, central azulcrema, se mostró molesto por la forma en la que perdieron.

"Siempre buscamos la victoria, duele cuando perdemos. En lo personal me molesta mucho, más porque hicimos un buen partido y la forma del gol, es un chiripazo tremendo que como siempre lo digo, no es excusa. Estamos expuestos a eso en el futbol y es válido", aseveró el mexicano.

🗣️ "El gol de Chivas fue un chiripazo tremendo"



"Dolidos, pero sabiendo que queda la vuelta en casa y hay que seguir para lo que viene", agregó el canterano del América.

Álvaro Fidalgo aceptó falta de intensidad

Álvaro Fidalgo, volante del América, también considera que lo justo pudo ser otro resultado y no la derrota en el estadio Akron.

"Lo justo hubiera sido quizá un empate. En casa hay que dejar la portería en cero e intentar ganar el partido, estoy convencido de que lo vamos a hacer", aseveró.

Sabe que fueron mejores que el rival en la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, pero también acepta que les faltó intensidad y mejorar su contundencia.

"Puede ser que nos haya faltado esa chispa, ese estar finos en el último tercio porque generamos. Habrá que materializar las que tenemos", concluyó.

