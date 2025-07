Ralph Orquin, lateral mexicano de 22 años, regresó al América después de casi dos temporadas en préstamo con los Bravos de FC Juárez. El canterano azulcrema llega para pelear un lugar.

El tema de los refuerzos poco estelares comienza a fastidiar a los aficionados americanistas que exigen reforzar otras posiciones y nombres de mayor cartel; sin embargo, Ralph pide paciencia.

"Es un plantel renovado, hemos tenido incorporaciones, incluyendo la mía, que es una reincorporación. Y lo que platicaba un poco el míster es que se han estudiado bien a los jugadores que pueden llegar y no se quiere romper el mercado con un bombazo, sino simplemente escoger de buena manera dependiendo del estilo que quiera implementar", declaró el juvenil.

Después de cuatro finales consecutivas y un tricampeonato en sus vitrinas, el canterano de las Águilas asegura que se encontró con un equipo hambriento de más logros y ganas de trascender.

"Me encontré un equipo con la misma hambre, con la misma ambición de querer seguir ganando. Justo ayer teníamos una plática con el míster y nos quiere impregnar esa idea que tiene con el nuevo estilo y sobre todo las ganas de seguir ganando, de seguir haciendo historia", aseveró el lateral mexicano.

Quiere trascender con el América

Ralph Orquin tuvo un destacado paso por el equipo de los Bravos, situación que lo hizo regresar a su casa. André Jardine lo aprobó y ahora disputará un lugar en la banda izquierda con Cristian Borja.

"El equipo me ha arropado de muy buena manera y bueno, yo en la cancha creo que me he desenvuelto de buena manera, me he ido soltando poco a poco y con el paso de los partidos me voy a ir soltando cada vez más por el tema de ir conociendo a mis compañeros, de ir acoplándome al estilo que quiere marcar el Míster", concluyó.