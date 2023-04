Rainbow7 se proclama campeón de la LLA Apertura 2023 y obtiene su boleto al MSI

Dramatismo, euforia y sorpresas, fueron los ingredientes que acompañaron a la final del Apertura 2023 del LLA. R7 se proclamó campeón al vencer a 3-2 a Six Karma en el Movistar Arena de la ciudad de Santiago de Chile.

Ante 16 mil espectadores, Rainbow7 levantó el trofeo que lo adjudica como el monarca del Apertura 2023. Este es su segundo título para y ahora, espera ganarlo a nivel internacional. En el Clausura 2020, 'Rey del Norte' consiguió su primer campeonato.

Recordmeos que el equipo del 'arcoíris', ya aseguró un lugar en la final regional para buscar un cupo en el Mundial de 2023, que se disputará en Corea del Sur a finales de año.

Snaker, jugador de 6K, intentó mantener el máximo nivel en cinco partidas, pero no lo consiguió. Su cuádruple asesinato en la primera y tercera partida, será un recuerdo.

LEE TAMBIÉN: Cruz Azul vs América: ¿A qué hora y por dónde ver el Clásico Joven?

Bong y Oddie, elementos de R7, fueron los pilares de su equipo. Ellos hicieron posible que el equipo resurgiera de la cenizas y así ganar el campeonato.

"La verdad fue bastante larga la serie, sentimos mucho cansancio, pero con hambre de ganar. Lo dimos todo en este último juego", señaló Oddie al finalizar el evento.

Y agregó: "No importa cuántos títulos tengo (ha ganado tres), pero en general me da gusto volver a tocar la copa".

Por su parte, Biblos, CEO de R7, detalló que su equipo siempre ha sido competitivo y a pesar de no conseguir la copa en ediciones anteriores, la consistencia y el trabajo en equipo, se logró en este Clausura 2023.

"Fue un esfuerzo gignate, no se había conseguido en dos años, desde el 2020. Realmente no me la creí ahorita que ganaron. Lo que hemos buscado es la excelencia deportiva, ser el equipo más fuerte d ela región. Quedar en segundo era igual que quedar octavo".

LEE TAMBIÉN: Liga MX: ¿Dónde ver los partidos de la Jornada 15 del Clausura 2023 del sábado 15 de abril?

De esta forma, CEO, Mireu, Bong, Oddie y Lionz, tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades en el Mid Season Invitational 2023, evento que se realizará en Londres del 2 al 21 de mayo en el Copper Box Arena.

13 equipos competirán en el MSI 2023 y para esta edición, habrá dos equipos de China, América del Norte, Corea del Sur y Europa, y un equipo de Latinoamérica, Brasil, Japón, PCS (Taiwán, Hong Kong, Macao y Sudeste Asiático) y Vietnam.