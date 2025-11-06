Raiders vs Broncos: Horario y canales para ver EN VIVO el TNF, HOY, jueves 6 de noviembre

La última vez que los Broncos consiguieron dos victorias consecutivas en casa sobre los Raiders fue en 2017. En aquel año Bo Nix — actual quarterback del conjunto de Denver — jugaba en la preparatoria; los Malosos jugaban en Oakland y Trevor Siemian era el mariscal de campo del conjunto de Denver.

A casi ocho años de aquellas victorias al hilo, los Broncos tendrán la oportunidad de hilar triunfos como local ante su rival divisional. Esta noche el Empower Field de Denver verá el inicio de la Semana 10 de la temporada 2025 de la NFL con un conjunto de Denver que atraviesa un gran momento.

Who ya got in this AFC rivalry?



LVvsDEN - Tonight 8:15pm ET on Prime Video

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/QJMOU0OTzr — NFL (@NFL) November 6, 2025

El equipo dirigido por Sean Payton suma seis victorias consecutivas en 2025 y se consolidan como fuertes candidatos en la Conferencia Americana. Esta noche, los Raiders lucen como victimas de cara al encuentro y de concretarse la victoria de los Broncos, estarían sumando, por primera vez en ocho años, dos triunfos consecutivos en casa ante los Malosos.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el TNF entre Raiders de Las Vegas y Broncos de Denver?

El inicio de la Semana 10 de la NFL entre Raiders y Broncos será transmitido en México a través de televisión de paga y plataforma de streaming.

Raiders vs Broncos