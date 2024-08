Rafael Nadal le dedica un emotivo mensaje a Carlos Alcaraz: "Valora una medalla que es importante para el país"

Este domingo se llevó a cabo la final de tenis en la categoría individual varonil de los Juegos Olímpicos de París 2024 y Novak Djokovic, logró ganar su primera medalla de oro tras vencer a Carlos Alcaraz por doble 7-6.

Al final del partido, ambos tenistas rompieron en llanto. Uno por felicidad, el otro por tristeza. Sin embargo, el joven español recibió de todas formas una medalla de plata que, según Rafael Nadal, con el tiempo le sabrá mejor que la amargura que hoy siente.

"Carlos, aunque sé que hoy es un día difícil valora una medalla que es muy importante para todo el país y verás, con el tiempo, que para ti también. Gracias por esta semana increíble y por una medalla que nos regalas al deporte español. Un abrazo" publicó Nadal en redes sociales.

Un abrazo 🙌🏻🥈 pic.twitter.com/MBNaRKZTbM — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2024

Alcaraz, que al final del partido no pudo contener las lágrimas, habló ante un medio español y confesó:

"La verdad que es complicado. Hemos luchado un partido de casi tres horas en dos tie breaks, hemos tenido las opciones que hemos tenido y no la hemos aprovechado. Al final jugar contra Djokovic nunca es fácil, él siempre da un nivel muy alto en esos momentos y es lo que ha pasado. En esos momentos difíciles él da un plus más, algo que yo no he podido conseguir y él también se merece estar en esa oportunidad. Duele perder de la manera que he perdido pero me voy con la cabeza en alto de saber que he dado todo".

¿CUÁNTAS MEDALLAS OLÍMPICAS GANÓ RAFAEL NADAL?

A lo largo de su carrera, Nadal jugó cuatro veces los Juegos Olímpicos. A excepción de Tokio 2020 y Londres 2012, no se perdió ninguna edición de la justa veraniega desde Atenas 2004.

En Beijing 2008 obtuvo la medalla de oro tras vencer al chileno Fernando González. En Rio 2016 volvió a colgarse una medalla dorada, ahora en dobles junto a Marc López Tarrés, tras derrotar a la dupla rumana compuesta por Florin Mergea y Horia Tecau.

