¿Quién es Frida Muñoz, pareja de Chávez Jr. que es acusada de violencia contra el boxeador y cuál es su lazo con el Chapo Guzmán?

Julio César Chávez Jr. denunció hace unas horas en redes sociales ser víctima de violencia psicológica y física por parte de Frida Muñoz, esposa del pugilista y parte importante en su rehabilitación desde hace unos años.

Mediante redes sociales, Chávez Carrasco aseguró que su pareja lo empujó e insultó, llegando al grado de despojarlo de sus pertenencias.

Lee también Julio César Chávez Jr. denuncia a su esposa por maltrato y bullying

“Llegó tomada, me quitó mi celular y redes sociales. Se me hace muy injusto que una mujer me maltrate y me haga bullying, no me lo merezco. Me disculpo con todos, no me gusta hablar de esto, pero ya basta, es momento de terminar la relación", comentó.

¿CUÁL ES EL LAZO DE FRIDA MUÑOZ Y EL CHAPO GUZMÁN?

Durante la primera década del milenio, el nombre de Frida Muñoz salió a la luz por ser la pareja sentimental de Edgar Guzmán López, uno de los hijos reconocidos por Joaquín Guzmán Loera y quien muriera baleado en Sinaloa en 2008.

De su relación, la pareja tuvo a una hija con el nombre de Frida Sofía Guzmán Muñoz, quien tomó popularidad por su talento y gran voz en un reality show.

Lee también La MLB regresa a México en 2024 con juego entre Houston Astros y Colorado Rockies

Mismo que la llevó a cantar el himno nacional mexicano en una función de boxeo en 2020 y compartir momentos con Julio César Chávez en redes sociales.