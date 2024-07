¿Quién es Alan Cleland, el surfista mexicano que es revelación en París 2024?

El surfista Alan Cleland es una de las grandes relevaciones de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024. En Tahití, a 15 mil 705 km de distancia de la capital francesa, el nacido en Boca de Pascuales, una localidad rural situada en el municipio de Tecomán en Colima, se convirtió en una de las ilusiones de medalla.

Campeón del mundo, ahora apunta a una medalla olímpica y en cada participación da certezas de que podría suceder. Su primer heat fue de 14.34 puntos, colocándose solamente por debajo de John Florence, uno de los mejores del mundo.

Comenzó a surfear por inspiración de su padre y lleva más de 17 años perfeccionando su disciplina, al grado de ser el primer mexicano en unos JJOO en esta disciplina y este domingo, selló su boleto a octavos de final.

“Con mi participación en París quiero que más gente entienda el surf como lo bonito que es, que lo tomen con seriedad y que no lo vean sólo como un espectáculo. Quiero decirle a la gente que el surfing es un deporte extremo y profesional, no es de hippies; es un deporte de alto rendimiento. Sé que mucha gente no lo sabe, pero entrenamos hasta el cansancio y peleamos por grandes resultados. Ya estamos en los Juegos Olímpicos, es algo importante” reveló en entrevista con Proceso.

Cleland ha pasado por graves de lesiones como una rotura de talón y ligamentos de rodilla, así como una serie de golpes en la cabeza, propios de enfrentarse con las olas.

Ahora, la siguiente fase está programada para este 29 de julio, donde Cleland volverá a subirse a la tabla y a enfrentarse a las olas de Tahití en su camino al sueño dorado.

