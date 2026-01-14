Más Información

Tigres vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

Tigres vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 14 de enero

La Serie del Caribe servirá como prueba para Jalisco previo a la Copa del Mundo

La Serie del Caribe servirá como prueba para Jalisco previo a la Copa del Mundo

Estadio de la Liga MX deja atrás su historia y cambia de nombre en pleno Clausura 2026

Estadio de la Liga MX deja atrás su historia y cambia de nombre en pleno Clausura 2026

Presidente de la Liga Mexicana del Pacífico confía que México será bicampeón de la Serie del Caribe

Presidente de la Liga Mexicana del Pacífico confía que México será bicampeón de la Serie del Caribe

Real Madrid es humillado con LOS MEJORES MEMES tras la eliminación en Copa del Rey contra el Albacete

Real Madrid es humillado con LOS MEJORES MEMES tras la eliminación en Copa del Rey contra el Albacete

El Estadio Corregidora recibirá este miércoles a Querétaro y Tijuana, en un duelo donde ambos equipos buscarán su primera victoria del torneo.

Los Gallos Blancos debutaron con un empate (1‑1) frente a Pumas en Ciudad Universitaria, gracias a un gol de Mateo Coronel, y ahora esperan aprovechar la localía.

Lee también

Del otro lado, Tijuana llega tras un discreto (0‑0) en casa ante América. La escuadra dirigida por Sebastían “Loco” Abreu mostró solidez en defensa, pero continúa sin encontrar gol en el torneo.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS