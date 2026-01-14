El Estadio Corregidora recibirá este miércoles a Querétaro y Tijuana, en un duelo donde ambos equipos buscarán su primera victoria del torneo.

Los Gallos Blancos debutaron con un empate (1‑1) frente a Pumas en Ciudad Universitaria, gracias a un gol de Mateo Coronel, y ahora esperan aprovechar la localía.

Del otro lado, Tijuana llega tras un discreto (0‑0) en casa ante América. La escuadra dirigida por Sebastían “Loco” Abreu mostró solidez en defensa, pero continúa sin encontrar gol en el torneo.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO