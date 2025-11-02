Querétaro vs Mazatlán FC: EN VIVO – Jornada 16 – Apertura 2025 – Liga MX

Querétaro y Mazatlán protagonizaron un duelo de urgencias en el Estadio Corregidora, donde ambos equipos buscaban sumar puntos vitales para alejarse del fondo de la tabla.

Ambos equipos llegan con la calculadora en mano y la presión al límite: Querétaro suma 14 puntos y Mazatlán 13, lo que los coloca en las posiciones 15 y 16 de la tabla, respectivamente. Una derrota podría significar la eliminación definitiva, mientras que una victoria mantendría viva la esperanza de alcanzar el Play-In en la última jornada.

El encuentro tendrá un tinte especial, ya que marcará la despedida de Pablo Barrera como futbolista profesional, lo que añade un componente emocional para los Gallos Blancos.

SIGUE AQUÍ LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO