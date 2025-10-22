Querétaro vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 22 de octubre

Esta noche, el Estadio Corregidora será testigo de un enfrentamiento con realidades opuestas.

Querétaro, ubicado en el puesto 16 con apenas 11 puntos, llega golpeado tras una dura derrota 4-0 ante Toluca. Los Gallos Blancos han mostrado una defensa vulnerable y poca generación ofensiva, lo que los mantiene lejos de la zona de Play-In.

Por otra parte, Chivas vive su mejor momento del torneo: suma cuatro victorias consecutivas y se ubica en la octava posición con 20 unidades, buscando escalar a puestos de clasificación directa.

El equipo dirigido por Gabriel Milito ha encontrado estabilidad táctica y contundencia ofensiva. Armando “Hormiga” González, máximo goleador mexicano del torneo con siete tantos, lidera el ataque rojiblanco.

El ambiente será inmejorable: boletos agotados y una afición queretana que espera ver a su equipo dar la sorpresa ante uno de los clubes más populares del país.

HORARIO Y CANALES PARA VER EL PARTIDO