Pumas vs León EN VIVO - Jornada 3 - Clausura 2026 - Liga MX

Los están listos para enfrentar este domingo al León en el duelo correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2026.

El cuadro de Efraín Juárez tiene en la mira su segundo triunfo de la campaña y, de conseguirlo, sería la segunda victoria de forma consecutiva para el equipo auriazul.

Los ánimos están a tope para los Pumas, ya que en la fecha pasada lograron un sorprendente resultado al derrotar 0-1 a Tigres en el Volcán, algo que no lograban hace 12 años.

En el papel, el equipo local luce como favorito para llevarse las tres unidades, pero si algo caracteriza al equipo de Efraín es la dualidad que tienen para bien o para mal.

León busca sorprender a Pumas en la capital del país y así convertirlos en su segunda víctima capitalina en lo que va del torneo actual. La primera fue Cruz Azul en la Jornada 1.

Minuto a minuto Pumas vs León; HOY, domingo 18 de enero

