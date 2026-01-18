Liga MX: Los mejores memes que dejó el triunfo de Cruz Azul sobre Puebla

Más Información

Cruz Azul consiguió un triunfo sufrido pero valioso (1-0) sobre Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en un partido donde dominó ampliamente pero batalló para reflejarlo en el marcador.

A pesar de tener un hombre más durante prácticamente todo el duelo, Cruz Azul se complicó solo al no poder concretar oportunidades claras. Disparos desviados, malas decisiones en el último toque.

La anotación del equipo celeste llegó hasta el minuto 77, cuando José Paradela aprovechó un rebote en el área para enviar un derechazo cruzado que significó el único gol de la noche.

La anotación no solo selló la victoria, sino que también desató reacciones inmediatas en redes sociales, donde los memes sobre el apretado triunfo y las fallas previas del equipo inundaron la conversación.

LOS MEJORES MEMES DEL TRIUNFO DE CRUZ AZUL

