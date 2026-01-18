Pumas se mide a León y busca su segunda victoria del Clausura 2026

Pumas quiere sumar su segundo triunfo al hilo en el Clausura 2026, pero para ello debe aprovechar su localía frente al León.

La dualidad del cuadro dirigido por Efraín Juárez sigue sorprendiendo a propios y extraños. Empató con Querétaro en su primer duelo y, en el segundo consiguió una inesperada victoria (0-1) contra Tigres; lo más valioso de ese triunfo fue romper la sequía de 12 años sin ganar en el Volcán.

Ante los Esmeraldas, el cuadro de la UNAM sí luce con un ligero favoritismo. Los Panzas Verdes llegan al estadio Olímpico con la moral caída, luego de su derrota de 2-1 frente al Pachuca en la fecha pasada.

En su presentación en el torneo, el equipo guanajuatense consiguió tres puntos de oro al vencer 2-1 al Cruz Azul, y ahora busca convertir a Pumas en su segunda víctima capitalina de la campaña.

Los últimos dos duelos entre auriazules y esmeraldas tuvieron lugar en el Nou Camp, campo en el que Pumas consiguió una victoria (1-2) en el Clausura 2025 y firmó un empate de 1-1 en el torneo Apertura del mismo año.

En el registro de los últimos 10 duelos (contando los dos anteriores), la balanza se inclina hacia los del Pedregal, que con seis triunfos han mostrado un cierto dominio sobre La Fiera, que solamente ha logrado una victoria durante ese periodo y en total suman tres empates con los auriazules.

Pese al dominio puma, los aficionados recuerdan con dolor todo lo sucedido en la gran final del torneo Guardianes 2020, donde León se impuso 3-1 en el marcador global a los auriazules y de esa forma arrebatarles el tan ansiado título.

Con un empate y una victoria en la campaña, Efraín Juárez quiere mantener el invicto de su equipo y sumar un triunfo más para seguir en la parte alta de la clasificación.