Los Pumas visitan el Universitario, con la complicada misión de vencer a Tigres, que presume un dominio extenso sobre los auriazules en el Volcán.

Han pasado 12 años del torneo Clausura 2014, cuando Pumas ganó por última vez en dicho escenario. Desde entonces, los Tigres suman 10 victorias, cinco empates y lograron convertir su casa en una fortaleza donde construyeron su época dorada, esa misma que puso en debate que la grandeza del cuadro de la “U” esté por encima del azul y oro.

El orgullo de los Pumas está abollado y su debut en este torneo no fue ideal. El empate como local con Querétaro frustró a una afición felina que le exige a su equipo sentirse representada en el campo de juego.

Desde su llegada, la directiva ha respaldado a Efraín Juárez y ha cumplido sus deseos en materia de refuerzos. Este torneo no ha sido la excepción con las llegadas de Juninho, Robert Morales, César Garza y Jordan Carrillo. Es hora de que Pumas despierte y, vencer a Tigres y romper “la maldición del Volcán” representa una oportunidad de oro para ganar confianza.

Por su parte, los dirigidos por Guido Pizarro empezaron el torneo con el pie derecho gracias a un doblete de Marcelo Flores que les dio el triunfo en San Luis. Nahuel Guzmán aseguró que este semestre van por la revancha.

Para este partido están prácticamente descartados Jesús Angulo, Marco Farfán y Ozziel Herrera, y Ángel Correa se mantiene en duda para el debut como locales en el Clausura 2026.