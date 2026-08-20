Toluca y Juárez marcaron el arranque de Pumas en la Liga MX; después llegó la Leagues Cup y los resultados dejaron otro sabor. El equipo quedó fuera del torneo internacional, pero Rodrigo López no quiere que ese capítulo sea el que defina lo que han mostrado los universitarios.

“Los resultados de Leagues Cup no son los resultados que estábamos esperando”, reconoció el mediocampista.

López recordó que Pumas comenzó el torneo de Liga como un equipo “atrevido, con garra”, después de la derrota ante Pachuca y los triunfos frente a Toluca y Juárez.

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“Confiamos en nosotros, en lo que somos, aunque estos resultados no son los que queremos, no define en nada lo que somos como equipo”, afirmó.

Para López, la experiencia internacional también tiene otra lectura. Más allá de los marcadores, disputar la Leagues Cup significó enfrentarse a una exigencia distinta y sumar experiencias para el grupo.

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“Es una gran oportunidad de ir y de tener un roce diferente y de poder también tener experiencias que nos permitan desarrollarnos individualmente y como equipo”, explicó.

Pumas no levanta cabeza y empató con Querétaro en el estadio Olímpico Universitario / FOTO: Imago7

El futbolista también habló de la falta de contundencia y puso como ejemplo el partido ante Querétaro, en el que Pumas generó oportunidades, pero no logró convertirlas.

“Hay veces que los goles no llegan, aunque colectivamente estemos haciendo de todo”, dijo.

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Pumas suma siete puntos y está a tres del primer lugar. Para López, el momento del equipo no puede medirse únicamente por los resultados que dejó la Leagues Cup.

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