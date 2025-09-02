Pumas CU defenderá con garra el Olímpico Universitario en la temporada 2025 de la Liga Mayor de la ONEFA; su nuevo capitán lo afirma

Los Pumas de Ciudad Universitaria se declararon listos para el kickoff de la temporada 2025 de la Liga Mayor en la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA). Con un nuevo capitán al mando, el conjunto auriazul buscará acabar con la sequía de 7 años sin título.

Desde la reincorporación de las escuelas privadas que pertenecían a la CONADEIP, el panorama para el representativo de la máxima casa de estudios en México se ha oscurecido. Para revertir la situación, el cuadro que comanda Julio César Nava cambiara por completo la experiencia de los Pumas de Ciudad Universitaria.

Las mañanas de sábado en donde la fiel afición felina se daba cita en el majestuoso estadio Olímpico Universitario han quedado en el pasado. Los Pumas repetirán el horario que implementaron en 2024 en vías de generar una mejor experiencia para el aficionado y también reducir la fatiga de sus propios elementos.

Pumas debutará en la temporada 2025 de la Liga Mayor este viernes 5 de septiembre en Ciudad Universitaria en contra de los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) en punto de las siete de la noche, el nuevo horario del conjunto del Pedregal.

“Es una sensación única”, describe el nuevo capitán de los Pumas, Esteban Espinosa, sobre la experiencia de jugar de noche en el único estadio en el mundo que es patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. “Realmente jugar de noche en este olimpo es una bendición. Es un honor el poder pisar este campo de noche. Jugaremos con esa responsabilidad de defenderlo, respetarlo y ganar en casa”, añadió.

Espinosa, quien forma parte de la institución desde categorías preinfantiles y que hoy orgullosamente presume ser egresado de la máxima casa de estudios, envió un mensaje a la afición auriazul de cara al kickoff.

“Agradecerles por siempre confiar en los Pumas, por siempre apoyarnos. Pese a las condiciones del clima y de la temporada, siempre recibimos apoyo. Para nosotros como jugadores, el poder voltear a la tribuna nos hace sentir apoyados y respaldados, nos da una motivación extra”, concluyó el Licenciado en Administración.