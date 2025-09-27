Puebla vs Chivas EN VIVO - Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

Después de su reprogramación por una fuerte lluvia, el Puebla vs Chivas se jugará esta tarde, en el estadio Cuauhtémoc.

En actividad de la Jornada 11 del torneo Apertura 2025, el Guadalajara visitó a La Franja para el inicio de la fecha; sin embargo, se tuvo que reprogramar.

Lamentablemente para equipos y aficionados, la lluvia continúa en Puebla y es probable que el encuentro no inicie a las 17:00 horas como está programado.

Lee también Atlético de Madrid corta la racha triunfal del Real Madrid con una abultada goleada

Las condiciones de la cancha no son las mejores y varias zonas del terreno de juego se han visto severamente afectadas por las fuertes lluvias desde ayer en suelo poblano.

En lo futbolístico, las Chivas marchan en la posición 11 en busca de meterse a la zona de Play In y enfrentan al peor equipo en lo que va del Apertura 2025; son últimos con apenas cinco puntos.

Sigue aquí todos los detalles del encuentro entre Puebla y Chivas, desde el estadio Cuauhtémoc: