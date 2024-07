Propietarios tienen plazo de tres años para acabar con la multipropiedad, reveló Jesús Martínez

Un nuevo grupo de inversores llegará al futbol mexicano, tal como lo explicó el miércoles Miguel Ángel Gil, presidente del Atlético de Madrid y Atlético de San Luis en la Liga MX.

Este fondo busca solventar algunas cuestiones que pasan en el balompié de nuestro país, pero para ellos deberán suceder algunos cambios a corto plazo, por ejemplo, la no multipropiedad.

Uno de los empresarios que tiene más de un equipo es Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca (Pachuca y León son los clubes del grupo).

Lee también Emilio Azcárraga sale en defensa del podcast 'Triiisecta': "Prefiero verlos ahí que de fiesta"

Al respecto de esa situación, este martes el veracruzano destacó que deberán cumplir con estos requisitos a los que se les ha puesto un plazo de tres años.

"Tenemos que adecuarnos a las políticas que beneficien al futbol. Se tiene que vender a uno de los equipos, tenemos tres años para hacerlo, es el objetivo que puso la federación" expuso Martínez ante los medios en el Sports Summit 2024 que se realiza en la Ciudad de México.

Lee también Miguel Herrera revela que Rafael Márquez rechazó a la Selección Mexicana

Eso sí, destacó que seguirán con una parte de las acciones, pero ya sin el poder absoluto.

"No con eso no significa que no nos quedemos con un porcentaje alto, pero sin tener el control", añadió.