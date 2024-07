Miguel Herrera revela que Rafael Márquez rechazó a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana vive horas de mucha presión tras la temprana eliminación del equipo mexicano en la Copa América 2024.

Un torneo que aumentó las dudas sobre la continuidad de Jaime Lozano por parte de los directivos, quienes ya habrían empezado a buscar algunas opciones para llegar al banquillo.

Una de ellas la de Rafael Márquez, actual técnico del Barcelona Atlétic, y quien sonó hace meses para llegar al primer equipo culé.

Situación que parece lejana, ya que de acuerdo con información de Miguel Herrera, Márquez ha rechazado por el momento dejar España para tomar al Tricolor.

Durante un enlace en el programa 'La Última Palabra' , Herrera reveló que con su reciente renovación ha rechazado ya en dos ocasiones el llegar como entrenador de la Selección Mexicana.

"Después ellos cuando decidieron que no fuera mi proyecto, ellos sondearon a Rafa por fuera para ver si quería venir con el que pusieran de técnico y Rafa les dijo que no porque le habían ofrecido el Barcelona B, que hoy está allá. Ya lo fueron a buscar otra vez y ya les dijo que no y ahora acaba de renovar con Barcelona. Rafa no va a ser”, comentó.