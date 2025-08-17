Pro Padel League Guadalajara: Horarios y canales para ver EN VIVO la final; HOY, domingo 17 de agosto

Finalmente, el día más esperado por los aficionados del pádel en nuestro país ha llegado.

Este domingo 17 de agosto, se estará llevando a cabo la gran final de la Pro Padel League (PPL) en Guadalajara.

Luego de que se disputaran 10 intensas series entre el jueves y el sábado, dos equipos lograron posicionarse en lo más alto de la clasificación general, para disputar el trofeo de campeón.

En la rama femenil, San Diego Stingrays y Houston Volts lucharán por conquistar el título en El Domo del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) de Jalisco.

Lee también Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros

La dupla de Lucía Sanz y Claudia Jensen se estará enfrentando a la de Marta Barrera y Marta Caparrós.

Mientras que, en la rama varonil, San Diego Stingrays y Las Vegas Smash saltarán a la pista con el objetivo de convertirse en el monarca, en la Perla Tapatía.

La pareja de Alex Chozas y Lucas Bergamini medirá fuerzas con Gonzalo Alfonso y Xisco Gil en el inmueble capitalino.

De igual forma, este domingo 17 de agosto se realizarán los partidos por el tercer lugar de la PPL en Guadalajara.

Lee también Supernova Strikers:Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

En la rama femenil, Flowrida Goats y Los Angeles Beat jugarán por subirse al podio en la capital de Jalisco.

La dupla de Aranzazú Osoro y Nuria Rodríguez se batirán sobre la pista ante Julia Polo y Bárbara Las Heras.

Por parte de la rama varonil, Miami Padel Club y New York Atlantics se enfrentarán por el tercer puesto de la Pro Padel League en Guadalajara.

Juan Tello y Lucas Campagnolo protagonizarán un duelo que promete emociones contra Federico Chingoto y Eduardo Alonso.

Lee también Hijo del Vikingo retiene el Megacampeonato en Triplemanía XXXIII; venció a Dominik Mysterio, El Grande Americano y Dragon Lee

Horarios y canales para ver EN VIVO la final de la Pro Padel League en Guadalajara