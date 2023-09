Presentan en el Senado “Ley Hermoso” contra acoso sexual a mujeres deportistas

“Me gustaba mucho jugar basquetbol, jugaba con mis amigas en la tarde, hasta que el entrenador se empezó a vestir donde nosotras nos cambiamos. El entrenador nos veía, mientras metía sus manos en sus pants y nos amenazaba que, si decíamos algo, no nos metería al partido. Me costó mucho decirles a mis papás porque yo quería seguir jugando, pero no pude seguir haciéndolo”

Josefina Vázquez Mota