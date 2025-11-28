Premier Pádel Acapulco 2025: Horario y dónde ver EN VIVO los Cuartos de Final, HOY, viernes 28 de noviembre

En la Arena GNP Seguros de Acapulco, se disputan este 28 de noviembre los Cuartos de Final del México Major Premier Pádel 2025, de la rama varonil y femenil, y aquí te contamos el horario y dónde poder disfrutar los partidos totalmente en vivo.

Pactado a arrancar a las 4:00 pm (Horario del centro de México), Delfi Brea/Gemma Triay, la pareja mejor rankeada (1°) del torneo, vs Aranza Osoro/Victoria Iglesias. Al término de ese duelo, Sanyo Gutiérrez/Gonza Alfonso vs Ale Galán/Fede Chingotto.

Para finalizar los partidos en la cancha central, no antes de las 7:30 pm, Lucía Sainz/Raquel Eugenio vs Bea González/Claudia Fernández, y al finalizar, Agustín Tapia/Arturo Coello (la pareja varonil número uno) vs ‘Momo’ González/Fran Guerrero.

En la cancha Caliente, o Pista 1, a las 16:00 horas, Bea Caldera/Carmen Goenaga vs Marina Guinart/Vero Virseda, y Leo Augsburger/Juan Lebrón vs Javi García/Javi Barahona, al terminar.

De igual forma, no antes de las 19:30 horas, Claudia Jensen/Alejandra Alonso enfrentarán a Jessica Castelló/Lorena Rufo, y, en seguida, ‘Paquito’ Navarro/Jon Sanz vs Franco Stupaczuk/Martín Di Nenno.

¿Dónde ver el Premier Pádel de Acapulco 2025?

Estos prometedores duelos de Cuartos de Final se podrán disfrutar a través de las señales de ESPN y Disney+ Premium.

Además, las transmisiones cuentan con previas con información adicional del torneo, por lo que sintonizar unos minutos antes del arranque del compromiso, puede ser una buena idea.