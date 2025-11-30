Premier Pádel Acapulco 2025: Bea González y Claudia Fernández dan la sorpresa y vencen a las #1 Gemma Triay y Delfi Brea

La presión no es para todos. Algo que castiga el deporte es que ser el número uno implica que siempre tengas la expectativa de ganar, y cuando no sucede, se traduce a fracaso o a sorpresa.

Y claro, mucho mérito para quienes derrotan al mejor en la disciplina. Esa fue la historia que se vivió en la Final Femenil del Major México Premier Pádel de Acapulco 2025, donde Bea González y Claudia Fernández, de España, vencieron a las #1 del Ranking, Delfi Brea y Gemma Triay, de Argentina y España respectivamente.

Además de la lucha, comunicación y talento de las #3, su triunfo se debió en gran parte a la gran cantidad de errores no forzados que cometieron sus contrincantes.

Desde el primer set, el cual se terminó en apenas 32 minutos, Brea y Triay erraban voleas cerca de la red, o golpeaban la bola directo al vidrio rival, pocos tiros ganadores e incluso estaban erráticas en el primer servicio.

Pudo ser por los nervios de cumplir las expectativas, o porque la pareja española se levantó más certera que nunca, y su estilo de juego agresivo que buscaba los ‘winners’ terminó por premiarlas.

El compromiso terminó por decidirse en dos sets, 6-2 y 6-4, para la pareja de España en la Arena GNP, en lo que fue una lección más que un simple partido de pádel: cuando no tienes nada que perder, juegas como si tuvieras todo por ganar.