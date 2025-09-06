Piratas vs Diablos: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 6 de la Serie de Campeonato de Zona Sur; HOY, sábado 6 de septiembre

Una victoria separa a los Diablos Rojos del México de volver a la Serie del Rey tras el campeonato que obtuvieron en 2024. La Pandilla Escarlata enfrentará esta tarde, en estadio completamente lleno, a los Piratas de Campeche en el sexto juego de la Serie de Campeonato de Zona Sur.

El México saltará al diamante con el estadounidense Brooks Hall, quien tiene marca de 2-0 en la postemporada. Su compatriota, Jake Thompson, será el abridor de la novena filibustera en un juego de eliminación.

Con ventaja de 3-2 en la Serie de Campeonato, los Pingos buscarán asegurar su entrada a la Serie del Rey, en donde Charros de Jalisco ya espera rival tras eliminar a Sultanes de Monterrey en la Final de la Zona Norte.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur entre Diablos Rojos del México y Piratas de Campeche?

Los Diablos Rojos del México dieron a conocer, a través de su sredes sociales, que el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur tiene el boletaje completamente agotado. Para quienes no pudieron acudir al Diamante de Fuego, la transmisión será por televisión de paga y servicio de streaming.

Piratas de Campeche vs Diablos Rojos del México Juego 6