Pirata Morgan recuerda la impresionante historia de cómo perdió un ojo durante un combate

La carrera de Pirata Morgan no se puede abordar sin tocar un episodio dramático que cambió su vida y definió su identidad.

A finales de 1981, con apenas dos años como profesional bajo el nombre de Rex Morgan, Pedro Ortiz enfrentó a El Jalisco en la Arena Coliseo de Guadalajara; durante la batalla, Morgan se lanzó en un tope suicida hacia afuera del ring para impactar a su rival. Sin protección y con el piso mojado por cervezas, se estrelló de frente contra la codera de una butaca, y sucedió: “Hay gente nueva que no sabe la historia: Le di unas patadas al Jalisco, en ese tiempo no había barandas de protección y la gente era más apasionada con el rudo, te aventaban cervezas y estaba mojado el piso; le tiro un tope y cuando le pego, él se resbala, me lo llevo, me sigo de frente, y me estrello en una codera. Eran butacas como de cine. Me estrellé, sentí el impacto, me mareé, sentí un zumbido, regresé y cuando me vi, andaba tirando como agua [del ojo]... Terminé la lucha y desperté en la enfermería”.

Operado al día siguiente, Morgan volvió a los encordados ocho días después, cubriendo la herida con un parche. Lejos de desanimarse, su carácter lo impulsó a reinventarse. “Me puse un parchecito, porque tenía una gasa, y mi hermano me dijo: ‘pues lucha como Pirata Morgan’”. Y ahí comenzó la leyenda.