Pep Guardiola aprobó las llegadas de Javier Aguirre y Rafa Márquez a la Selección Mexicana

Pep Guardiola, el estratega español del Manchester City, ha hablado sobre las llegadas de Javier Aguirre como entrenador y Rafael Márquez como auxiliar a la Selección Mexicana de futbol.

El exjugador de los Dorados de Sinaloa y extécnico del Futbol Club Barcelona, aprovechó para tocar el tema sobre la decisión que anunció apenas el lunes la Federación Mexicana de Futbol de apostar por estos dos personajes históricos para llevar el rumbo del Tricolor de cara al Mundial del 2026, en el que nuestro país será sede junto a los Estados Unidos y Canadá.

"He oído que (Javier) Aguirre será ahora el nuevo asesor de México, cosa que me alegró mucho", apuntó Pep, quien recordó que en sus inicios como entrenador, el 'Vasco' ya tenía un nombre a nivel internacional.

"Me acuerdo el primer año que yo... cuando tenía 37 años, que entrené al Barcelona, Aguirre ya estaba entrenando y se portó...". Tras el silencio que acompañó con una sonrisa, Guardiola añadió: "Es un tipo con mucha, mucha experiencia. Ha hecho un trabajo increíble en el Mallorca".

¿Qué dijo Pep Guardiola sobre la llegada de Rafael Márquez a la Selección Mexicana?

Sobre la llegada de Rafael Márquez como auxiliar de Javier Aguirre en la Selección Mexicana, Pep Guardiola, que conoce a la perfección al cinco veces mundialista, destacó:

"Creo que Rafa Márquez también volverá ahí, ayudándole; pero ya lo ha hecho más de una vez".

Cabe recordar que el 'Káiser de Michoacán' dejó la dirección técnica del Barca Atlètic para sumarse al nuevo proyecto del Tricolor, que se ha presentado tras el adiós de Jaime Lozano.

FOTO: @FCBarcelonaB

Pep Guardiola sueña con dirigir a una selección nacional

Pep Guardiola ha apuntado que uno de sus sueños pendientes en su carrera como entrenador es dirigir a una selección nacional.

Aprovechando que habló del nuevo proyecto de la Selección Mexicana con Javier Aguirre y Rafael Márquez, el español dijo:

"No sé cuándo, en tiempo, pero tarde o temprano me gustaría dirigir a una selección, esto lo he dicho muchas veces".