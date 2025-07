Penta Zero Miedo cae ante Gunther en el Supershow de la WWE en México; El Grande Americano se robó la noche

Luego de poco más de un año de espera, la WWE volvió a México, y lo hizo de forma espectacular en una función llena de emociones que dejó momentos memorables para los fanáticos.

Con un cierre protagonizado por Penta Zero Miedo, quien se enfrentó a Gunther por el Campeonato Mundial de Peso Pesado, el esteta mexicano entregó todo sobre el cuadrilátero.

Penta, quien se mostró orgulloso de sus raíces y salió al cuadrilátero con un penacho azteca, tuvo una lucha compleja, en la que, pese a dominar, no pudo aplicar el Mexican Destroyer.

Tras el dominio del mexicano, el monarca demostró las razones por las que es uno de los mejores de la compañía y, con una serie de castigos, llegó a la cuenta de tres que le permitió retener el cinturón.

La derrota, además de causar una enorme tristeza en la afición, generó el emotivo agradecimiento de Penta, quien tomó el micrófono y dejó un importante mensaje:

"Es un placer regresar a mi bello país. Muchos me vieron empezando en Triple A, hoy me siento orgulloso de pertenecer a WWE. Sí de verdad queremos salir adelante, hay que chingarle, cabrones. México tiene que ser un país de primer nivel y sé que todos lo queremos. No importa dónde estés, yo siempre los llevaré en el corazón".

El Grande Americano canta Cielito Lindo

Luego de su participación en un combate de triple amenaza junto a R-Truth y Dominik Mysterio, campeón Intercontinental de la compañía, el Grande Americano se robó el show.

El luchador, quien hace unas horas participó en Triple A, se despidió del público mexicano y, antes de bajar del ring, decidió cantar Cielito Lindo, una melodía que fue acompañada por todo el recinto, que ya lo tomó como un ídolo.

Entre los resultados más destacados de la noche, resaltan el triunfo de Rey Fénix y Andrade, quienes vencieron a Brutus Creed y Julius Creed.

En el primer combate de la cartelera, Triple A se llevó el triunfo gracias a la actuación de Psycho Clown, Pagano y Mr. Iguana, que dejaron en la lona a Santos Escobar y Los Garza.