Penta Zero Miedo, agradecido por el respaldo de las figuras que admiraba

El gran momento de Penta Zero Miedo en la WWE no solamente le ha permitido ganar el respeto de lo fanáticos al wrestling, sino también de varias figuras de la lucha libre mexicana, quienes durante las más recientes semanas han compartido su admiración por el nacido en Ecatepec.

L. A. Park, Alberto del Río, Rey Mysterio y Místico, han sido algunos de los estetas que, sin importar viejas rivalidades, han dedicado mensajes para su compatriota, reconociendo sus habilidades y la forma en la que se encuentra representando a México en el extranjero.

Palabras que son un aliciente para el enmascarado, quien agradeció los consejos de cada uno de ellos en diferentes etapas de su vida en el deporte.

“Recibir ese tipo de mensajes me da una satisfacción importante. Yo siempre respeto las jerarquías de figuras como L. A. Park, Alberto de Río, Místico y Rey Mysterio. Siempre me gustó observar sus comportamientos y tomar lo que quería y me gustaba de cada persona”, compartió, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Recordando que, al verlos triunfar en Estados Unidos, nació en su corazón la ilusión de seguir sus pasos y también convertirse en ídolo allá.

“Tuve la fortuna de convivir mucho tiempo con ellos en diferentes etapas de la carrera en el ring, y siempre me vi siendo una gran estrella, como ellos”, dijo.

Con 20 años de carrera sobre los encordados, quien fuera Pentagón Jr. agradeció el respaldo de sus excompañeros, asegurando que continuará buscando colocar a la lucha libre mexicana en lugares importantes.

“Es fruto de mucho esfuerzo, de trabajar durante 20 años, sin importar lo que suceda. El que gente como ellos se tomen el tiempo de darme unas palabras, es una bendición. En su momento, les aprendí, y ahora conozco más gente, puedo seguir tomando lo mejor de cada uno de ellos para crecer con la bandera de México”, finalizó.