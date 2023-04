Pedro López habló sobre el futuro de Scarlett Camberos en la Selección Mexicana

Una de las jugadoras que comenzaba a ser habitual en las listas de la Selección Mexicana era Scarlett Camberos, hoy exfutbolista de las Águilas del América.

Tras un problema de acoso y amenazas, la jugadora decidió irse al futbol de Estados Unidos y además se alejó de las canchas cerca de un mes. Hace unos días firmó con el Angel City FC.

Tras esta situación, no estuvo en la última convocatoria del español Pedro López, técnico de la Selección Mexicana y el timonel del Tri dio su versión al respecto.

“Lamentablemente ha estado prácticamente un mes fuera, y creo no sería justo para el resto de las compañeras que han estado entrenando, ni para ella. Deseamos que tenga protagonismo en su nuevo club y que se gane nuevamente su lugar para estar aquí. Ella es presente y futuro de la Selección Mexicana; debe hacer cosas importantes para el futbol mexicano”, declaró el estratega del Tricolor.

Enchufarse con la afición, generar conexión como equipo y seguir creciendo es uno de los objetivos de Pedro López; sin embargo, desde su llegada hace medio año, ha vivido retos para adaptarse lo antes posible.

“Mi mayor reto como extranjero fue esforzarme en conocer lo más rápido posible a las jugadoras en su contexto, a los clubes; he corrido mucho por todo el país, visitante clubes y competiciones, tratando de sacar rendimiento y mentalidad para procurar no equivocarme en las convocatorias. Como les he dicho. no somos el equipo que no clasificó al Mundial, somos el equipo que ganó la Copa Angelina y la Revelations Cup”, agregó el europeo en conferencia de prensa.