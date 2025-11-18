Paulinho podría ser compañero de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026, asegura el DT de Portugal

Esta semana la selección de Portugal firmó su boleto de clasificación al Mundial 2026 tras golear (9-1) a Armenia; sin embargo, a pesar de la lluvia de goles, el entrenador Roberto Martínez declaró que un delantero de la Liga MX, Paulinho, aún podría ganarse su lugar en la convocatoria y jugar junto a Cristiano Ronaldo.

Este martes, Martínez destacó el gran nivel que ha mostrado el delantero del Toluca en la Liga MX, donde ha conquistado campeonatos de goleo.

Lee también Donald Trump se rinde ante Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca: "Mi hijo es un gran fanático"

"Tenemos ahora a tres personas: Paulinho, porque está siendo muy constante (en México), es un jugador que está jugando muy bien. Tenemos a André Silva, que está haciendo una muy buena temporada en el Elche y tenemos a Fábio Silva, que está en el Dormund y ya estuvo con la selección", declaró Martínez.

Esta temporada, Paulinho compartió el título de goleo con Armando González de Guadalajara y Joao Pedro del Atlético de San Luis.

Lee también Inés Sainz recordó el episodio de "acoso sexual" con los Jets de New York y cómo les "perdonó" una demanda de 5 millones de dólares