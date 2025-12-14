Patrick Mahomes rompe el silencio tras la eliminación de los Chiefs: "No mentiré, duele"

Este domingo, los Chiefs de Kansas City cayeron en el estadio Arrowhead ante los Chargers de Los Ángeles y se despidieron de las ilusiones que tenían para clasificar a playoffs.

Por si fuera poco, para agregar otra pésima noticia a una temporada de pesadilla, su estrella Patrick Mahomes no pudo terminar el partido tras abandonar el campo de juego lesionado.

Horas más tarde, en redes sociales, el dos veces Jugador Más Valioso de la NFL rompió el silencio.

"No sé por qué esto tenía que pasar. Y no voy a mentir, duele", escribió Mahomes en X, antes Twitter.

Sin embargo, también dejó un mensaje de aliento y esperanza para la afición de los Chiefs de cara a la temporada que viene.

"Todo lo que podemos hacer ahora es creer en Dios y atacar cada día una vez tras otra. Gracias al 'Chiefs Kingdom' por siempre apoyarme y para todos los que se acercaron y me mandaron oraciones. Volveré más fuerte", concluyó.

Don’t know why this had to happen. And not going to lie it’s hurts. But all we can do now is Trust in God and attack every single day over and over again. Thank you Chiefs kingdom for always supporting me and for everyone who has reached out and sent prayers. I Will be back… — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) December 14, 2025

EL FIN DE UNA ERA

Con esta derrota frente a los Chargers, los Chiefs no jugarán los Playoffs por primera vez desde 2014.

Desde la llegada de Mahomes, el equipo dirigido por Andy Reid ganó tres veces el Super Bowl y dominó el Este de la Conferencia Americana, la cual ganaron cinco veces de siete finales disputadas.

Ya sin posibilidades de avanzar, a los Chiefs les resta enfrentar a los Tennessee Titans, los Denver Broncos y los Raiders de Las Vegas.

