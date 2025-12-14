Bills remontan desventaja de 21 puntos y vencen a Patriots, siguen en la lucha por la AFC Este

Josh Allen lanzó tres pases de anotación y James Cook corrió para dos touchdowns y atrapó otro mientras los Bills de Buffalo remontaron un déficit de 21-0 para vencer a 35-31 a Nueva Inglaterra el domingo, evitando que los Patriots aseguraran el título de la División Este de la Conferencia Americana.

Allen completó 19 de 28 para 193 yardas. Cook corrió 22 veces para 107 yardas para los Bills (10-4), quienes evitaron ser barridos por un oponente de división por primera vez desde 2019. Buffalo alcanzó diez victorias por séptima temporada consecutiva.

Los Bills superaron un déficit de doble dígito por tercera vez este año después de haber remontado previamente contra Baltimore (con 15 puntos abajo en el cuarto cuarto) y Cincinnati (con diez puntos abajo).

Lee también Kansas City Chiefs ELIMINADOS de los Playoffs por primera vez en la era de Mahomes

Los Patriots (11-3) perdieron su primer juego de división de la temporada y su racha de diez victorias seguidas terminó. No han ganado la AFC Este desde 2019, pero aún tienen ventaja sobre los Bills de un juego, con tres por disputar.

Drake Maye tuvo un par de carreras de touchdown, y TreVeyon Henderson corrió para anotaciones de 52 y 65 yardas. Henderson terminó con 14 acarreos para 148 yardas.

Con un marcador de 35-31 y 2:43 por jugar, los Patriots enfrentaron un cuarto y cinco en su propia yarda 22. Maye fue sacado de la bolsa de protección y un pase suyo fue desviado por Joey Bosa.

Lee también Pelea entre aficionados del Inter y Genoa deja a tres policías heridos

Los Bills agotaron el reloj desde allí.

Con una ligera nevada cayendo, la temperatura al inicio del partido era de 0 grados Celsius. Las condiciones no frenaron a una ofensiva de los Patriots que anotó en cuatro de sus primeras cinco posesiones para tomar una ventaja de 24-7 al medio tiempo.

Lee también Sergio Ramos enciende las redes con su despedida: "¡Viva México, cabro...!"