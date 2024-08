Alejandra Valencia se sincera, tras despedirse de París 2024: "Tiré bastante bien, pero así es el deporte"

Alejandra Valencia puso fin a su aventura en París 2024, ya que quedó eliminada en la modalidad individual; al caer 4-2 frente a la coreana Lim Sihyeon.

La arquera mexicana no ocultó su molestia por el resultado, pero no se recrimina.

"Así es el deporte. Así me tocó la llave. Tiré bastante bien, me defendí bien y tiramos las dos bastante bien. La vez pasada gané, ahora me ganó. Así son las cosas", mencionó Valencia.

"Tiré bien, pero ella no aflojó" 🥹



Alejandra Valencia cuenta su sentir, tras recibir el caluroso abrazo de su madre en París 2024 🇲🇽🇫🇷 pic.twitter.com/xhGuvbGfTG — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 3, 2024

Alejandra reconoció que, tras conquistar la presea de bronce en equipos femenil junto a Ana Paula Vázquez y Angela Ruiz, "mi meta era esa (otra presea)" porque sabía que tenía el potencial para lograrlo. Desafortunadamente, "la llave no me ayudó".

Con lo mostrado en París 2024, Alejandra Valencia se marcha con una sensación positiva del presente de tiro con arco mexicano.

"Me motiva a saber que estamos en la pelea. Sabemos que estamos entre las mejores del mundo y que México es potencia, somos el rival a vencer y nos tienen miedo", aseveró.

Valencia señaló que este ciclo olímpico "pasó cosas muy buenas", por lo que no descarta seguir su carrera para Los Ángeles 2028.