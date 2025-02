Para Penta Zero Miedo, la resiliencia es su arma

Luego de iniciar su aventura en la WWE con una victoria ante Chad Gable, Penta Zero Miedo tomó el micrófono en el centro del ring y, ante la mirada de millones de espectadores, dejó un mensaje que no tardó en volverse viral en las redes sociales.

Días después, visiblemente emocionado, el nacido en Ecatepec, Estado de México, replica sus palabras en conversación exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, pidiéndole a los mexicanos jamás darse por vencidos y trabajar por los sueños.

Olvidándose de quejas sobre su origen y las pocas oportunidades, para —en su lugar— trabajar en aspectos personales.

“El mensaje que quiero dar es decirle a la gente que no se queje, cuando existen personas que están más abajo que tú. No importa en qué lugar naciste, todo está en la mente. Lucha por tus sueños, haz lo que no te gusta hacer cuando lo tienes que hacer”, dijo.

Penta, quien previo a llegar a la lucha libre profesional trabajó junto a su hermano como cargador en la Central de Abasto, puso como ejemplo a otros deportistas mexicanos, quienes —pese a su origen humilde— salieron adelante, venciendo todas las adversidades.

“Es más allá de ‘échale ganas’. Existen muchos mexicanos con historias iguales a la mía, deportistas como Canelo Álvarez, que viene de ser comerciante; un Ronaldo Lazy Boy Rodríguez, que vendió gelatinas en la calle. ¿Por qué no observar lo que nos ha funcionado? Fue la perseverancia y resiliencia. Hoy, le puedo poner nombre, pero en su momento es hambre y ganas de salir adelante”, contó.

La actual figura de WWE recalcó la fórmula que lo ayudó en los momentos más complicados de su vida, en los que jamás puso excusas, sin importar lo que viviera en su entorno privado.

“Es levantarme los días que no tienes ganas de nada, no nos gustan las cosas que nos sacan de la zona de confort. Es tener preparación todos los días, luchar cuando estás roto emocionalmente, espiritualmente. Y aún así te paras y actúas como si no pasara nada, te tragas el dolor”, finalizó.