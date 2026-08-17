Pachuca y Puebla bajan el telón de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX, luego de haber tenido que pausar la actividad local por disputar el torneo de la Leagues Cup.

Los Tuzos no están atravesando un buen momento, pues en los seis duelos de esta temporada, contabilizando los del torneo local y binacional, solamente tienen dos victorias y cuatro derrotas.

Actualmente, los hidalguenses marchan en el lugar 14 de la clasificación con tres unidades, una por debajo de su rival en turno.

La Franja también tiene un arranque poco vistoso. Con una victoria, un empate y cuatro derrotas, los poblanos buscarán una victoria que podría ser una sorpresa.

Su último juego en Liga MX fue ante las Chivas como locales, donde los camoteros encontraron un empate de 1-1.

Pachuca vs Puebla MINUTO A MINUTO