Pachuca cae 1-0 ante Santos en la última fecha del Apertura 2025 y enfrentará a Pumas en Play-In

En la Comarca Lagunera, Santos y Pachuca cerraron la Fase Regular del Apertura 2025 con un duelo que terminó con un austero 1-0 a favor de los Guerreros y dejó a los hidalguenses en el noveno peldaño de la clasificación para enfrentar a Pumas en el Play-In.

¿El culpable de la caída de los Tuzos? Un Bruno Amione que, en el minuto 56, se coló entre la aglomeración dentro del área tras un cobro de tiro de esquina para rematar a quemarropa y desatar la fiesta local.

Pachuca, que soñaba con enfrentar a Tijuana en casa en la Repesca, terminó noveno y con la obligación de bailar con los universitarios en una cita en el Estadio Hidalgo.

Lee también: Cruz Azul: Kevin Mier sufrió fractura tras entrada de Carrasquilla y se perderá la Liguilla

Santos, ya sin presiones clasificatorias, salió con soltura aunque con remates erráticos de Kevin Palacios, Javier Abella y Ramiro Sordo que hicieron suspirar a la escasa afición que se dio cita en el TSM Corona.

Pero Pachuca no se quedó atrás y Enner Valencia falló un cabezazo al 23' que se fue besando el poste. La primera mitad fue una fiesta de corners y faltas que provocó un duelo interrumpido.

La segunda parte arrancó con Santos oliendo sangre y lazó la tarascada al minuto 56: con el corner de Abella y el remate de Amione. Haciendo explotar la casa santista.

¡Gol de Santos! 👼 Amione adelanta a los laguneros con un CABEZAZO para vencer a Moreno 😱⚽



📲📺 ¡Los mejores partidos de la Liga MX están en VIX! 🟠#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/KyKNIOMqBH — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 10, 2025

Pachuca trató de responder y en ocasiones de manera desesperada con intentos que nunca pudieron encontrar las redes de los laguneros

En el tiempo de compensación se vivió lo más emocionante del partido con los Tuzos lanzados al frente, pero Carlos Acevedo dijo ‘no’, evitando una y otra vez que cayera tanto del empate.

De esta manera cerró la actividad de la Fase Regular del Apertura 2025 y quedaron definidos los sitios del Play-In, con Tijuana que recibirá a Juárez y los Tuzos que tendrán que medirse a los Pumas.