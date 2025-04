Oswaldo Sánchez se burla del América tras caer ante Cruz Azul; "Qué bueno que los eliminaron"

La dolorosa eliminación de América ante Cruz Azul sigue generando todo tipo de opiniones por parte de personalidades del futbol mexicano, la más reciente de la voz de Oswaldo Sánchez.

El exjugador mexicano, quien vivió una corta época con el equipo azulcrema no dudó en hablar del tema, durante la presentación del póster oficial de Guadalajara para la Copa del Mundo de 2026, Sánchez aprovechó la oportunidad y se burló de lo ocurrido.

Oswaldo, quien también es comentarista de TUDN, se encontraba hablando del actual momento de Chivas y la comparación eterna los azulcremas, pero no pudo ocultar su felicidad por el fracaso del equipo de André Jardine.

"Aquí nadie puede quejarse de que no se ha invertido. Tristemente no ha funcionado. Esa es la realidad. Y sobre todo, cuando América sigue ganando y ganando y ganando. Qué bueno que ayer los eliminaron, por cierto. Me parece que eso hace que Chivas tenga más la obligación de trascender y de buscar un campeonato", mencionó ante los medios de comunicación.

El exguardameta, siguió su comentario y aseguró que los rojiblancos están obligados a ganar trofeos, evitando con eso que más jóvenes de las nuevas generaciones sigan al tricampeón del futbol mexicano.

"Yo siempre he dicho que, si América gana, Chivas está más obligado a buscar el campeonato. Por trascendencia, por esencia, por la pasión, por lo que escuchas en las calles. Y por un tema que me preocupa demasiado. Cada vez hay más adolescentes y niñas que le van a la América. Tenemos que hacer algo. Y eso solamente con campeonato se equipara", finalizó.