Osorio se va triste tras la eliminación; confiesa que no hicieron lo suficiente ante Cruz Azul

Desencajado, triste y de pocas palabras, salió el técnico de los Xolos a conferencia de prensa, quien no ocultó su nostalgia y arrepentimiento no no marcar un cuarto gol de local.

Tras el 3-3 en el global ante Cruz Azul, el timonel de Tijuana señaló que le cobró factura el no haber marcado otro gol en el juego de ida.

“Allá fuimos superiores, tuvimos una ventaja de 3-0, buscamos el cuarto y no lo encontramos. Esa era la incógnita, de saber si con 3 podríamos, yo me hago responsable”, señaló a los medios.

Y agregó: “El plan era aguantar los primeros 45 minutos sin goles, ellos lo hicieron. En el segundo era descontar con Efraín, ellos empataron la serie, luego cayó el otro. Así es el juego, creo que en el resumen fueron superiores a nosotros”.

Por otro lado, Juan Carlos Osorio felicitó a Cruz Azul por su pase y aseguró que ante un gran rival, no podía hacer nada.

“Perdimos contra un gran rival, el mejor equipo del torneo. Pedimos disculpas a la afición, no competimos la cien, muy apenado con nuestra gente. Estaba ilusionado y desafortunadamente no se logró. Me hago responsable de todo, la estrategia y estructura del juego”.

Finalmente, el colombiano no ocultó su tristeza al no avanzar a semifinales: “Quedó triste, hicimos suficiente para estar y haber progresado. En el torneo normal debimos hacer 31 puntos y ahí fracasamos. No cumplimos con ese objetivo, en la liguilla tampoco lo hicimos”.