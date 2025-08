Osmar Olvera se sincera tras convertirse en campeón del mundo; “Es un sueño, se logró el objetivo”

El clavadista mexicano Osmar Olvera continúan haciendo historia y poniendo el nombre de nuestro país en lo más alto.

El atleta olímpico no deja de sorprender a propios y extraños, con sus impresionantes actuaciones en la fosa.

En esta ocasión, el ganador de dos medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024 brilló con su rutina de clavados en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025.

A pesar de que ya contaba con tres preseas obtenidas, el capitalino decidió no conformarse en la final de trampolín de tres metros.

Con un total de 529.55 puntos, Osmar Olvera derrotó a los chinos y se subió a lo más alto del podio.

Tras convertirse en campeón del mundo, el clavadista tricolor platicó en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes y expresó lo que significó su triunfo en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos.

“Estuve peleando por esa medalla de oro toda la competencia. Me siento muy, muy contento, ser campeón del mundo en tres metros es un sueño hecho realidad; se logró el objetivo que era [ganar] la medalla de oro”, declaró.

Osmar Olvera agradeció el apoyo de la afición mexicana que estuvo atenta a su participación, a pesar de la diferencia de horario con Singapur, por lo que le dedicó un emotivo mensaje.

“Gracias a toda esa gente que me apoyó, a todo México que se desveló para echarme porras, gracias por mandar las mejores de las vibras; a los que no, [quiero] decirles que apoyen, que México no es solo futbol”, manifestó.

De igual forma, el nuevo campeón del mundo de trampolín de tres metros agradeció el apoyo de su entrenadora, Ma Jin, y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

“Sin duda, si no fuera por ella, no tendría este nivel. [Quiero] agradecer a la Conade por su apoyo”, mencionó a este diario.

Luego de culminar su participación en Singapur 2025 con cuatro medallas (tres platas y un oro), Osmar Olvera reconoció sentirse más que satisfecho porque el nuevo ciclo, rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, “apenas empieza y está empezando de una gran manera.”