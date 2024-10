El multimedallista de los Juegos Olímpicos de París 2024, Osmar Olvera se siente ilusionado al ser considerado como uno de los máximos candidatos a ganar el Premio Nacional de Deportes, además se mostró contento al saber que su beca como deportista la seguirá teniendo, a lo cual considero que este cierre de año ha sido muy positivo.

Osmar quien consiguió medalla de plata en trampolín de tres metros sincronizando y medalla de bronce en trampolín de tres metros individual, recibió un reconocimiento de parte de uno de los patrocinadores del Comité Olímpico Mexicano.

Al terminar la ceremonia el clavadista dijo que reconoce el esfuerzo de lo realizado en París y que hoy sea gratificado; “es bonito que te reconozcan, el esfuerzo, todo lo que hiciste, lograr ese sueño de una medalla y que lo premien al final es una motivación”.

Osmar también dijo sentirse recuperado después de haber sido intervenido por una rinitis alérgica por lo cual regresará a entrenar dentro de un par de semanas.

“Me siento muy contento, afortunadamente ya me dieron de alta, ya he podido dormir y ahora me preparo para lo siguiente, retomar la forma, y prepararme para la copa del mundo, que empiezan a finales de febrero”, añadió.

Osmar señaló que antes los estímulos económicos que recibían los utilizaba en su preparación, pero con la entrada de Rommel Pacheco al frente de la Conade, espera la situación será diferente, además de que ya habló con él y con otros clavadistas.

“Ahora las cosas serán diferentes, Rommel, he platicado con él y también lo ha hecho con otros clavadistas, él va a hacer todo lo posible para que los apoyos entren en tiempo y forma para los clavadistas, las becas y apoyos van a regresar todo en favor de que el deportista solo se concentre”.

Con una gran sonrisa, Osmar Olvera también se me tiene ilusionado de ser el ganador al Premio Nacional del Deporte ya que ganarlo a sus 20 años representa mucho.

“Me emociona mucho, es algo que sí me entusiasma, poderlo ganar a mis 20 años dice mucho para mi carrera, para toda mi familia y para mi equipo de entrenamiento, ojalá que se pueda dar y en caso de que no se dé, seguiremos trabajando”, reconoció.

Juan Celaya también recibió estímulo económico

Por su parte, el clavadista Juan Manuel Celaya dijo sentirse tranquilo con la llegada de Rommel Pacheco al frente de la Conade, quien desde el primer momento se ha puesto en contacto con los medallistas.

“Es un pendiente menos, se nos está apoyando ya en regla, podemos enfocarnos en lo que realmente tenemos que hacer que es en el trampolín, por mi parte ahora puedo apoyar un poco a mi familia y realmente eso ayuda al atleta”

Juan Manuel espera que estos apoyos no solamente sean para los medallistas, sino también para otros deportistas que vienen trabajando para conseguir un sueño olímpico.

Por último, el clavadista azteca dijo que con la llegada de Rommel Pacheco en la CONADE hay más apertura de diálogo con el deportista que antes.

