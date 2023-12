Oscar Pérez: “Traté de ser director deportivo de Cruz Azul”

Oscar Pérez, el Conejo confesó que nunca se sintió como director deportivo de Cruz Azul, y define su paso por el equipo, como que “traté de ser director deportivo de Cruz Azul”

El Conejo regresó a Cruz Azul en el 2021 como entrenador de porteros, para pasar a auxiliar técnico y finalmente como director deportivo.

Bajo su administración Ricardo Ferretti fue nombrado como técnico quien después fue sustituido para darle paso a Joaquín Moreno quien terminó el Apertura 2023 con el equipo en el lugar 17, uno de los peores lugares de la institución en los torneos cortos.

De cara al Clausura 2024, Oscar Pérez fue sustituido por Iván Alonso en la dirección deportiva.

“Me fui con sentimientos encontrados. Sí fui campeón en otra área y traté de ser director deportivo, pero las cosas no se dieron como me hubiera gustado… Aprendí mucho, sin duda con lo que viví si hay nueva oportunidad llegaré mucho mejor”.

En entrevista a un canal de Youtube, Óscar Pérez no profundizó acerca de las presiones que vivió siendo directivo de Cruz Azul. “No voy a estar tirándole a nadie. Quien esté que le vaya muy bien. Ojalá pueda levantar esto, yo quería ayudar al equipo pero no fue fácil. Quien llegue debe de saber que la exigencia es alta desde el primer momento que tomas el cargo, los resultados deben de ser inmediatos”.

Eso sí, no dejó de mencionar que “ahora no oí nada de que el equipo ya había regresad y no había técnico. No quiero saber qué hubieran dicho si nosotros hubiéramos estado ahí”, mencionó para el canal “El Chemín”.