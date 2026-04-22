Atlético de San Luis vs Santos Laguna EN VIVO - Jornada 16 del Clausura 2026 - Minuto a minuto

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La actividad de la última fecha de media semana del Clausura 2026 continúa este miércoles con enfrentamientos entre equipos que comparten una realidad muy similar.

Incapaces de mostrar su mejor versión a lo largo del semestre y sin opciones en el torneo, buscarán cerrar el calendario regalándole al menos una satisfacción a sus respectivas aficiones.

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Ubicados en los lugares 15 y 18 de la tabla general, clubes que iniciaron el certamen con expectativas altas llegan a estos compromisos tras sufrir derrotas en la jornada anterior, reflejo de un torneo irregular y muy por debajo de lo planeado.

Atlético de San Luis recibirá a Pumas, mientras que Santos Laguna hará lo propio ante Atlas, en duelos que, más allá de la clasificación, representan una oportunidad para recuperar el orgullo y cerrar el Clausura con una mejor imagen.

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