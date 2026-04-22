Atlético de San Luis vs Santos Laguna EN VIVO - Jornada 16 del Clausura 2026 - Minuto a minuto

La actividad de la última fecha de media semana del Clausura 2026 continúa este miércoles con enfrentamientos entre equipos que comparten una realidad muy similar.

Incapaces de mostrar su mejor versión a lo largo del semestre y sin opciones en el torneo, buscarán cerrar el calendario regalándole al menos una satisfacción a sus respectivas aficiones.

Lee también ¿Indirecta para Cruz Azul? El enigmático mensaje de Vicente Sánchez previo a despido de Larcamón

Ubicados en los lugares 15 y 18 de la tabla general, clubes que iniciaron el certamen con expectativas altas llegan a estos compromisos tras sufrir derrotas en la jornada anterior, reflejo de un torneo irregular y muy por debajo de lo planeado.

Atlético de San Luis recibirá a Pumas, mientras que Santos Laguna hará lo propio ante Atlas, en duelos que, más allá de la clasificación, representan una oportunidad para recuperar el orgullo y cerrar el Clausura con una mejor imagen.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO